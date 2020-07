Oranssi Pazuzu, il demone black metal (Di mercoledì 15 luglio 2020) I I Quinto album per Oranssi Pazuzu, l’antico demone mesopotamico del vento, arancione come l’energia cosmica secondo una mitologia retrofuturistica, unica nel far risuonare incubi metallici in stanze siderali. Vengono definiti black metal, come il genere che vide la luce in Inghilterra con i Venom nel 1982, per poi diffondersi in tutta Europa con la seconda ondata nei ’90, a partire dalla Scandinavia, con nomi come Burzum e Mayhem: mood cupissimo, voci ad invocare o mimare demoni, il caos come … Continua L'articolo Oranssi Pazuzu, il demone black metal proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

