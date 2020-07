Naya Rivera è morta annegata per salvare il figlio: “Non è riuscita a risalire in barca”, il racconto del piccolo (Di martedì 14 luglio 2020) Naya Rivera è morta per salvare il figlio di quattro anni dalla corrente. L’attrice di Glee, sparita lo scorso 8 luglio ma ritrovata solamente ieri, ha commesso l’ultimo eroico atto da mamma, prima di annegare nel lago Piru. La ricostruzione è stata resa nota Bill Ayub, sceriffo della contea di Ventura, nel corso della conferenza... L'articolo Naya Rivera è morta annegata per salvare il figlio: “Non è riuscita a risalire in barca”, il racconto del piccolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Le autorità della California sono convinte che Naya Rivera, la star di 'Glee' annegata nel lago Piru, in California, è riuscita a portare in salvo il figlio Josey di quattro anni facendolo risalire su ...

