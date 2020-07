Napoli, serve al tavolo di De Luca: cameriera positiva al Covid due giorni dopo (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha preso parte a un pranzo in un ristorante nel quartiere di Chiaia a Napoli in cui una cameriera, a sua insaputa, è risultata successivamente positiva al Covid-19. La ragazza dopo aver accusato i primi sintomi, si è sottoposta al tampone che ha confermato il contagio da Coronavirus. Il governatore era a pranzo con dirigenti e medici di una azienda ospedaliera napoletana. Il ristorante, ha ricevuto la notizia del contagio solo nella serata di venerdì scorso con una telefonata della stessa cameriera. I medici dell’Asl Napoli 1 Centro le hanno chiesto informazioni circa gli spostamenti effettuati negli ultimi ... Leggi su anteprima24

