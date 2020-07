Lecce, preoccupazione per Rossettini: trasferito per una malattia infettiva (Di martedì 14 luglio 2020) Arrivano brutte notizie in casa Lecce in vista delle ultime partite di campionato. La squadra di Liverani è in lotta per evitare la retrocessione e molto probabilmente non potrà contare sulle prestazioni di Luca Rossettini. Il calciatore è stato sottoposto ad un consulto presso il reparto di Malattie Infettive del Vito Fazzi di Lecce, ma successivamente è stato deciso un trasferimento presso il nosocomio di Padova, uno dei più specializzati in questo settore. E’ quanto riportato da CalcioLecce.it. Inizialmente sembrava solo una puntura di insetto desso sta diventando un vero e proprio caso clinico. Sicuramente non sarà a disposizione contro la Fiorentina, ma anche le prossime sfide sono a serio rischio. Classifica Serie A post Covid, l’aggiornamento: Atalanta ... Leggi su calcioweb.eu

Sembrava solo una puntura di un insetto, adesso sta diventando un vero e proprio caso clinico quello di Rossettini che potrebbe anche non rientrare più in campo per questa stagione Non è bastato il co ...

Inter-Torino 3-1: nerazzurri secondi, spauracchio Serie B per i granata

L'Inter torna a sorridere. Il successo conquistato al Meazza per 3-1 sul Torino permette ai nerazzurri di agguantare il secondo posto in classifica, a pari punti con la Lazio. I granata restano invece ...

