Le minacce dei boss di Cosa Nostra a Di Matteo e Giletti (Di martedì 14 luglio 2020) In un nuovo libro-inchiesta, il vicedirettore dell’Espresso Lirio Abbate rivela che i boss di Cosa Nostra Filippo e Giuseppe Graviano hanno minacciato, in seguito ad un dibattito televisivo, Giletti e Di Matteo. Le minacce a Giletti e a Di Matteo, tra le altre cose, non sarebbero state nemmeno troppo velate. minacce a Giletti nell’ora d’aria Secondo quanto riportato dal libro, durante l’ora d’aria dello scorso 11 maggio, Filippo Graviano, condannato per le stragi del 92′ e del 93′, parlando con lo ‘ndranghetista Maurizio Barillari non si risparmiava nel commentare la puntata di Non è L’Arena andata in onda la sera precedente. Nel talk show di ... Leggi su giornalettismo

