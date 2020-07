Kelly Preston è morta: la moglie di John Travolta aveva 57 anni, lottava contro un tumore (Di martedì 14 luglio 2020) Lutto a Hollywood: è morta Kelly Preston, la moglie di John Travolta: aveva 57 anni e da anni combatteva una lunga lotta contro un tumore al seno. L’annuncio l’ha dato lo stesso attore di Pulp Fiction su Instagram. Dal divo de “La febbre del sabato sera”, Kelly Preston ha avuto tre figli: Jett, Ella Bleu e Benjamin Travolta. Il primo figlio dei due attori, Jett Travolta, è morto nel 2009, all’età di 16 anni, per cause mai del tutto chiarite. L’annuncio dallo stesso John Travolta con un post sui social in cui dice addio alla ... Leggi su attualitavip.myblog

