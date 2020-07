Inception: il capolavoro di Christopher Nolan compie 10 anni (Di martedì 14 luglio 2020) Sono passati 10 anni da quando Inception arrivò per la prima volta sul grande schermo. Una pellicola che spinge il pubblico a riflettere sul funzionamento della psiche senza trascurare l'azione. Il capolavoro di Christopher Nolan è riuscito a guadagnare al botteghino circa 825 milioni di dollari, oltre a portarsi a casa 4 Premi Oscar e ottenere un posto nella storia del cinema. Il protagonista di questo moderno viaggio nella psiche è Dom Cobb. L'uomo, che negli Stati Uniti d’America è ricercato per omicidio, possiede un’abilità molto particolare: entrare nei sogni delle persone per prelevare segreti e ricordi. Un giorno viene contattato da Saito, un ricco industriale, che gli offre un lavoro: entrare nella mente di un uomo e insediare una nuova idea. In ... Leggi su optimagazine

