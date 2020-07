Il mea culpa di Macron, Francia divisa e in crisi di fiducia (Di martedì 14 luglio 2020) Per Emmanuel Macron mai un 14 luglio era stato così difficile. La festa nazionale, arrivata sulla scia della prima ondata di epidemia di Covid, si è svolta in tono minore. La sua intervista in diretta, la prima da quando aveva interrotto questa tradizione dei suoi predecessori, è stata lunga il doppio di quanto previsto ma tutta in salita: “Non sono riuscito a unire il Paese”, ha ammesso. Aggiungendo di “comprendere” chi arriva a “detestarlo” in una Francia che è “in crisi di fiducia”.Incalzato dai due giornalisti, dai 45 minuti previsti nel giardino dell’Eliseo, Macron si è prodotto in un’ora e mezzo di risposte, quasi tutte sulla difensiva, e all’interno dei saloni causa maltempo. Anche la sfilata, ... Leggi su huffingtonpost

Per Emmanuel Macron mai un 14 luglio era stato così difficile. La festa nazionale, arrivata sulla scia della prima ondata di epidemia di Covid, si è svolta in tono minore. La sua intervista in diretta ...