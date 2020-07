Gasperini: “Con le goleade non vogliamo umiliare gli avversari, le coppe ci hanno aiutato” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il tecnico dell’Atalanta, nel post gara della vittoria contro il Brescia, ha commentato la partita ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole di Gasperini: “Muriel? È un imprevisto incredibile, al ragazzo è andata bene, ha preso una capocciata e rischiava di rimanerci secco, ha dato una testata molto forte. Ilicic? Josip stiamo cercando di recuperarlo al meglio. Lui sa che gli siamo tutti vicini e gli vogliamo bene. Lo prepariamo per la Champions, lui sarà il nostro valore aggiunto anche perché ogni tanto bisogna dondolare la nonna. I gol? L’anno scorso avevamo già fatto tanti gol, quest’anno ci siamo superati come numero di gol. Ci è capitato di fare goleade, non lo facciamo per umiliare gli avversari. Le coppe ci ... Leggi su alfredopedulla

