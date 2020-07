Emily in Paris, di Darren Star con Lily Collins passa ufficialmente a Netflix (Di martedì 14 luglio 2020) Emily In Paris nuova serie tv originale di Netlfix, la produzione con Lily Collins creata da Darren Star mollata da Paramount Una nuova romantic comedy di stampo Young Adult tra i gioielli della corona di Netflix. Dopo mesi di indiscrezioni, dubbi, voci, Emily in Paris approda su Netflix, la comedy da 30 minuti creata da Darren Star, già creatore di Younger, passa ufficialmente alla piattaforma di streaming pronta a lanciarla il prossimo autunno. La serie era stata ordinata nell’autunno del 2018 quando Paramount Network, canale basic cable americano del gruppo ViacomCBS nato sulle ceneri di Spike, aveva in mente di creare una serata al ... Leggi su dituttounpop

Dopo essere stata inizialmente attribuita alla Paramount Network, l'imminente serie comedy romantica Emily in Paris, dal giovane creatore Darren Star e con protagonista Lily Collins (Fino all'osso, In ...