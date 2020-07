Eligia Ardita: ergastolo confermato per Christian Leonardi (Di martedì 14 luglio 2020) La corte d’Assise d’appello di Catania ha confermato l’ergastolo per Christian Leonardi, marito di Eligia Ardita, uccisa a gennaio 2015. L’uomo avrebbe cagionato la morte non solo della moglie, ma anche della figlioletta, la piccola Giulia, che la consorte portava in grembo. La sentenza rimane fedele a quanto disposto in primo grado dai giudici nei confronti dell’uomo, ovvero, il carcere a vita. L’avvocato Francesco VillArdita, legale di parte civile, ha dichiarato che “nessuno sorride per un ergastolo” esternando, comunque, la sua soddisfazione. La morte di Eligia Ardita Eligia Ardita, infermiera 35enne, venne trasportata presso ... Leggi su kontrokultura

