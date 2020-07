È reale la frase attribuita a Magdi Cristiano Allam sull’autoinvasione e sui privilegi agli immigrati (Di martedì 14 luglio 2020) I nostri lettori ci segnalano un’immagine con citazione di Magdi Cristiano Allam in circolazione su Facebook. Il post attribuisce all’autore di Viva Israele una frase in cui si parla dell’Italia come Paese che promuove l’autoinvasione e privilegia gli immigrati ai danni degli italiani. L’Italia è l’unico Stato al mondo che ha legittimato la clandestinità e con le missioni del Mediterraneo ed è l’unico Stato che promuove l’autoinvasione, dando privilegi agli immigrati e li neghiamo agli italiani. Magdi Allam La frase attribuita a Magdi ... Leggi su bufale

gothiccca : @FabioSlash96 Nooo doveva essere una frase reale ahahah - ferropausini : E niente l'unica frase che io riesco ad abbinare al matrimonio di Tiziano da un anno è una frase di Mengoni ma pens… - offydbln : @ozandbln @naomidbln a quale filosofo appartiene la seguente frase: “Tutto ciò che è razionale è reale - e tutto… - CieloGrigioStop : @bobbyjunior77 @AndreaOrlandosp Tutti i media hanno estrapolato e STRUMENTALIZZATO una frase per attaccare il PD e… - Uff_wee : tempo fa sentii dire in una serie tv una frase bellissima: c'erano 10 persone che dovevano disegnare un elefante, n… -

Ultime Notizie dalla rete : reale frase Iannarilli 'carica' Bari-Ternana: "Serve lo stesso spirito di Monopoli" Calcio Fere La Festa del Piemonte all’Assietta quest’anno sarà virtuale

“Bogianen”, il soprannome dato ai piemontesi, sembra che derivi da una frase del comandante delle truppe sabaude durante la battaglia dell’Assetta, nel 1747, durante la guerra di Successione Spagnola.

Il presidente turco Erdogan trasforma formalmente Hagia Sophia in una moschea

ANKARA, Turchia – Venerdì il presidente della Turchia ha convertito formalmente l’Hagia Sophia del sesto secolo di Istanbul in una moschea e l’ha dichiarata aperta al culto musulmano, poche ore dopo c ...

“Bogianen”, il soprannome dato ai piemontesi, sembra che derivi da una frase del comandante delle truppe sabaude durante la battaglia dell’Assetta, nel 1747, durante la guerra di Successione Spagnola.ANKARA, Turchia – Venerdì il presidente della Turchia ha convertito formalmente l’Hagia Sophia del sesto secolo di Istanbul in una moschea e l’ha dichiarata aperta al culto musulmano, poche ore dopo c ...