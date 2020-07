Cristiano Ronaldo scrive la parola record con la Juventus: nuova statistica da capogiro! (Di martedì 14 luglio 2020) record Cristiano Ronaldo Juventus- 60 gol in 83 partite: sono questi i numeri record di Cristiano Ronaldo in bianconero nel corso degli ultimi due anni, con parte della stagione ancora da concludere. Numeri record e media gol pazzesca. Il campione portoghese proverà l’assalto anche al titolo di capocannoniere, con Ciro Immobile distante solamente una lunghezza. record Cristiano Ronaldo Juventus, 28 gol in campionato in 28 gare 1 gol a partite in 28 presenze, 28 complessivi, stessi numeri di Immobile, stessi rigori, ma tre presenze in meno per l’ex attaccante del Real Madrid. Leggi anche: Locatelli Juventus, non solo Boga: Paratici sull’ex Milan, ... Leggi su juvedipendenza

