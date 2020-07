Coronavirus, tornano i trolley in cabina a bordo dell'aereo (Di martedì 14 luglio 2020) I bagagli a mano possono nuovamente essere portati a bordo dell'aereo per essere sistemati nelle cappelliere. A confermare il dietrofront sul divieto precedentemente emesso dalle compagnie aeree, è stata la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa in un'intervista a Radio anch'io su Rai Radio1 (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - GRAFICI E MAPPE). Leggi su tg24.sky

fattoquotidiano : Coronavirus, in Catalogna 8 comuni tornano in lockdown: “Restare a casa, tranne per lavoro o necessità”. Salgono i… - fattoquotidiano : Coronavirus, in Spagna tornano mascherine e restrizioni: dalla Catalogna alla Galizia, più di 70 focolai attivi - sergimagugliani : RT @dukana2: #Covid19, in #Catalogna 8 comuni tornano in #lockdown: 'Restare a casa, tranne per lavoro o necessità'. Salgono i casi anche a… - dukana2 : RT @dukana2: #Covid19, in #Catalogna 8 comuni tornano in #lockdown: 'Restare a casa, tranne per lavoro o necessità'. Salgono i casi anche a… - TuttoQuaNews : RT @varesenews: I trolley tornano a viaggiare in cabina: cade il divieto con il nuovo decreto -