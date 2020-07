“Che botta!”. Francesca Cipriani, la voce corre veloce: un colpo da ko (Di martedì 14 luglio 2020) Una bomba negativa è stata sganciata nelle ultime ore e riguarda la vulcanica Francesca Cipriani. Nel 2021 ritornerà nuovamente l’appuntamento con ‘La Pupa e il Secchione’ e lei dovrebbe essere esclusa dal programma. Oltre al conduttore Paolo Ruffini, sarebbe già stata presa la decisione di cambiare totalmente aria e di estromettere anche la giovane. Non si conoscono ancora con certezza i motivi che hanno spinto la produzione ad intraprendere questa strada dolorosa per entrambi. A fornire questa clamorosa anticipazione ci ha pensato ‘Giornalettismo’, il quale ha scritto che molti volti della trasmissione saranno del tutto sostituiti. La scelta di dire no alla Cipriani non l’avrà sicuramente resa felice, anche se da parte sua non ci sono state dichiarazioni ufficiali in ... Leggi su caffeinamagazine

