Bruxelles, è preoccupazione per l’elezione di Duda in Polonia (Di martedì 14 luglio 2020) E’ arrivata la conferma di Andrzej Duda alla presidenza della Polonia. La notizia arriva a Bruxelles, scatenando la delusione della frangia europeista, che aveva creduto domenica notte a una possibile vittoria del candidato Rafal Trzaskowski, filo Ue. La speranza di parte di Bruxelles in una Polonia più europeista svanisce nella riconferma di Andrzej Duda alla presidenza. … L'articolo Bruxelles, è preoccupazione per l’elezione di Duda in Polonia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

E’ arrivata la conferma di Andrzej Duda alla presidenza della Polonia. La notizia arriva a Bruxelles, scatenando la delusione della frangia europeista, che aveva creduto domenica notte a una possibile ...

Ue-Turchia: attesa e preoccupazione per la decisione di trasformare Santa Sofia da museo in moschea. Ankara mette a rischio i rapporti con l’Europa

Crescono le preoccupazioni in sede Ue per la decisione del Consiglio di Stato turco sul destino futuro di Santa Sofia. La cattedrale bizantina, patrimonio mondiale dell’Unesco, anche a Bruxelles è rit ...

