Adriana Volpe sbotta in pubblico: “Fattene una ragione” (Di martedì 14 luglio 2020) Una professionista discreta, se messa all’esasperazione può perdere la pazienza. Ed è quello che è accaduto nelle ultime ore ad Adriana Volpe. La conduttrice ed ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ ha recentemente risposto a tono ad un utente sul suo profilo Instagram. Il forte botta e risposta letto in pubblico da centinaia di fan, è nato da una critica scritta proprio da un utente. Il followers avrebbe descritto Adriana, come una donna “infelice” a causa della sua situazione sentimentale e dei presunti bassi ascolti registrati dalla sua trasmissione. Tra i vari commenti pubblicati su Instagram, il follower avrebbe inoltre, utilizzato parole di forte impatto mediatico, giudicando la conduttrice “arrabbiata con il mondo”. Una critica che non ha ... Leggi su velvetgossip

