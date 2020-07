Traffico illecito di rifiuti a Palermo, cinque arresti (Di lunedì 13 luglio 2020) cinque persone sono state arrestate dai carabinieri di Palermo al termine di un'articolata indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia nell'ambito dell'attività di contrasto al Traffico illecito di rifiuti. Le accuse sono di gestione illecita di rifiuti pericolosi e non, furto aggravato in concorso e occupazione abusiva di edifici pubblici.L'indagine denominata "Servizio Parallelo" è stata avviata nel mese di novembre 2018 a seguito di un esposto da parte di un amministratore locale, nel quale veniva descritto lo stato di grave degrado ambientale rilevato nella zona di Partanna Mondello con ingenti quantitativi di rifiuti urbani ingombranti e rifiuti speciali, anche di natura pericolosa. Qui è stata individuata ... Leggi su ilfogliettone

