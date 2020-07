Testamento milionario falso, condannata notaio (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I giudici della V sezione penale del Tribunale di Napoli hanno condannato a due anni di reclusione il notaio Gabriella de Bellis, accusato di falso in atto pubblico in relazione a un Testamento redatto per un facoltoso imprenditore di Casoria (Napoli), vedovo e senza figli. Per i giudici, l’uomo avrebbe manifestato le sue ultime volontà “quando era affetto da demenza vascolare in stato avanzato e, pertanto, incapace di intendere e di volere”. I nipoti, invece, che comparivano nel Testamento dichiarato falso erano accusati di circonvenzione di incapace, ma nei loro confronti è stata pronunciata una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Le tre nipoti dell’imprenditore sono state accusate di aver ... Leggi su anteprima24

