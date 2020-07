Spagna, allerta per l’invasione della “mosca nera” diffusa durante il lockdown (Di lunedì 13 luglio 2020) Spagna, allarme mosca nera Paura in Spagna per la comparsa della cosiddetta “mosca nera“, un insetto molto piccolo che adesso potrebbe invadere anche altre nazioni d’Europa. Conosciuta tecnicamente come Simuliidae e più simile a una vespa che a una mosca, la sua puntura è molto fastidiosa, causa gonfiore e deve essere curata per tempo. Come riporta il Messaggero, la “mosca nera” ha proliferato nei letti dei fiumi durante il lockdown, perché questi non sono stati adeguatamente puliti, e la situazione potrebbe rimanere la stessa ancora a lungo soprattutto durante l’estate. Le alte temperature, infatti, hanno portato a una schiusa precoce delle uova, nonché alla graduale scomparsa dei loro predatori: rondini, rondoni e ... Leggi su tpi

Paura in Spagna per la comparsa della cosiddetta “mosca nera“, un insetto molto piccolo che adesso potrebbe invadere anche altre nazioni d’Europa. Conosciuta tecnicamente come Simuliidae e più simile ...

In Spagna aree come Valdebebas, San Fernando de Henares o Coslada stanno già registrando visite di emergenza per le persone con punture, che causano grande gonfiore. © Fornito da Il Gazzettino Questa ...

