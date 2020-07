Serie B, Crotone-Pordenone: dove vedere la gara in Tv e streaming (Di lunedì 13 luglio 2020) Crotone-Pordenone è un vero scontro diretto tra due formazioni che puntano alla promozione, anche se probabilmente a inizio stagione in pochissimi avrebbero scommesso sui friulani, alla prima esperienza nel campionato cadetto. I calabresi, dopo il tris rifilato al Benevento già promosso, si sono ripetuti con il Cittadella. La formazione di Giovanni Stroppa, sempre seconda con … L'articolo Serie B, Crotone-Pordenone: dove vedere la gara in Tv e streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

