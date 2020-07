Scossa di terremoto in tra Udine e Belluno (Di lunedì 13 luglio 2020) Poco dopo le 14 una Scossa di terremoto è stata registrata a Belluno, in Veneto. Secondo le prime stime dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo si è attestata tra i 3.4 e i 3.9 della scala Richter. Ancora non si sa se il terremoto Belluno abbia provocato danni a edifici e persone. LEGGI ANCHE > Belluno, il bambino che con 5 euro vuole salvare la montagna commuove tutti L’evento sismico è stato registrato alle 14.06 e l’epicentro è stato individuato tra la città di Belluno e la sua provincia. Questo il rilevamento, parziale, dato dall’INGV che stima il terremoto Belluno con una magnitudo tra i 3.4. e i 3.9 STIMA #PROVVISORIA ... Leggi su giornalettismo

