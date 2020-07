“Scooby!”, alle origini dell’amicizia tra Scooby-Doo e Shaggy (Di lunedì 13 luglio 2020) Arriva il 15 luglio in digitale su tutte le principali piattaforme il film d'animazione Warner Bros. "Scooby!", che racconta le origini di Scooby-Doo e la Mystery Inc., nati come personaggi nel 1969 grazie alla genialità di Hannah e Barbera. "Scooby!" ci svela come gli amici di sempre Scooby e Shaggy si siano incontrati e poi uniti ai giovani investigatori Fred, Velma e Daphne per formare la famosa banda. Dopo centinaia di casi risolti e avventure condivise, Scooby e la Mystery Inc. nel film dovranno affrontare il mistero più grande e impegnativo di sempre: sventare un piano per sguinzagliare il cane fantasma Cerberus nel mondo. Mentre si apprestano a fermare questa "apocalisse globale" i membri della banda scoprono che Scooby ha un ... Leggi su ilfogliettone

