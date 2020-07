Rifiuti, Alemanno assolto con formula piena. I giudici: “L’accusa di danno erariale frutto di un errore” (Di lunedì 13 luglio 2020) Assoluzione piena. La Corte dei Conti della Regione Lazio ha finalmente fatto giustizia nella vicenda che vedeva accusati l’ex sindaco Gianni Alemanno e l’ex assessore all’Ambiente Marco Visconti per il Piano Rifiuti di Roma. Con la sentenza 255/2020 infatti i giudici contabili hanno chiarito che non solo non vi fu alcun danno erariale, ma anche che l’accusa non aveva motivo di esistere. Fu frutto di un equivoco nel computo della raccolta differenziata. Con Alemanno e Visconti la Corte dei Conti ha assolto anche i due dirigenti del settore Tommaso Profeta e Fabio Tancredi. Alemanno assolto con formula piena I due politici e i due dirigenti ... Leggi su secoloditalia

