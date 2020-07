Ragazza di 17 anni rischia di annegare: salvata in extremis (Di lunedì 13 luglio 2020) Una Ragazza di diciassette anni è stata salvata in extremis sul litorale di Rosolina Mare: rischiava di annegare nel mare agitato. Ora è in terapia intensiva e le sue condizioni restano gravi salvata all’ultimo minuto tra le onde del litorale di Rosolina Mare una Ragazza di 17 anni. Portata con l’elicottero nell’ospedale di Padova, le … L'articolo Ragazza di 17 anni rischia di annegare: salvata in extremis proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Ragazza anni Era scomparsa da Palermo un mese fa, ragazza di 15 anni ritrovata ad Agrigento PalermoToday Influencer incinta muore all'improvviso a 24 anni: raccontava la gravidanza sui social

E' morta Nicole Thea, ballerina e influencer londinese che sui social raccontava la gravidanza. La ragazza, 24 anni e 170mila follower, è morta sabato e le cause della morte non sono state rese note.

Milano, venditore di rose del Bangladesh spinto nel Naviglio: caccia a due ventenni

Due ragazzi hanno spinto un venditore di rose di 55 anni, originario del Bangladesh, nel Naviglio. Tutto è avvenuto a Milano nella notte tra sabato e domenica 12 luglio, intorno alle 2.20, in via ...

