Orologi per l'estate, 5 modelli da tenere d'occhio (Di lunedì 13 luglio 2020) Gli Orologi segnano l'ora di un'estate che vedrà qualcuno andare in vacanza e altri rimanere nella propria città: ecco cinque modelli destinati ad adattarsi ad altrettanti programmi. Vacanze al mare: Hublot Classic Fusion Chronograph Special Edition Capri La Grotta Azzurra di Capri ispira l'edizione speciale dedicata a Capri del Classic Fusion di Hublot. Solo 30 esemplari numerati di questo modello. La cassa da 45 mm in ceramica nera ha una lunetta in ceramica turchese come il bracciale in caucciù e i contatori cronografici. Il fondello in vetro, decorato con i Faraglioni, lascia intravedere il movimento automatico di manifattura. Faraglioni rocks in Capri islandFaraglioni rocks in Capri island.Flavio SpugnaVacanze in montagna: Montblanc 1858 Geosphere Dedicato alla sfida mondiale di alpinismo «Seven ... Leggi su gqitalia

