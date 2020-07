Olimpia Milano, colpo LeDay: “Grato di giocare in una società prestigiosa” (Di lunedì 13 luglio 2020) Gran colpo di mercato per l’Olimpia Milano. Accordo di due anni con Zach LeDay, ala americana classe 1994. Alto 2 metri e 02 centimetri, nella scorsa stagione ha giocato allo Zalgiris Kaunas e si presenta così ai nuovi tifosi dell’Armani: “Sono davvero grato per l’opportunità di rappresentare la città di Milano e poter lavorare in una società prestigiosa, al fianco di grandi giocatori e allenatori. Sono pronto a lavorare, pormi obiettivi importanti e fare tutto quello che serve per vincere”. Leggi su sportface

Carchia : Olimpia Milano 2020-2021: Rodriguez, Delaney Cinciarini Punter, Roll, Moretti Shields, Micov, Moraschini Datome, L… - SkySport : Altro colpo di mercato in casa Olimpia Milano - sportface2016 : #OlimpiaMilano, colpo #LeDay: 'Grato di giocare in una società prestigiosa' - StefanosTatsios : RT @Carchia: Olimpia Milano 2020-2021: Rodriguez, Delaney Cinciarini Punter, Roll, Moretti Shields, Micov, Moraschini Datome, Leday, Brook… - rozkminy_blog : RT @Carchia: Olimpia Milano 2020-2021: Rodriguez, Delaney Cinciarini Punter, Roll, Moretti Shields, Micov, Moraschini Datome, Leday, Brook… -