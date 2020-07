Mobilità ai tempi del Covid, l’indagine ART (Di lunedì 13 luglio 2020) (Teleborsa) – Più spostamenti se ci sono maggiori informazioni in tempo reale e distanziamento assicurato. E’ quanto emerge da un’indagine demoscopica, realizzata dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) e finalizzata all’acquisizione di informazioni relative sia all’utilizzo da parte degli utenti delle diverse modalità di trasporto (prima, durante e dopo l’emergenza sanitaria Covid-19), sia alle possibili misure di sicurezza in grado di stimolare l’utente finale ad un maggior uso dei mezzi di trasporto e favorire la ripresa degli spostamenti. Realizzata in collaborazione con DOXA, dall’indagine emerge che il 37% degli intervistati ha dichiarato di aver cambiato i propri comportamenti di mobilità durante la cosiddetta Fase 2 rispetto a quella precedente l’emergenza sanitaria, ... Leggi su quifinanza

