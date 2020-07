Matera, 91enne fu ucciso a coltellate e colpi di bastone: arrestata la nipote di 26 anni (Di lunedì 13 luglio 2020) La donna è stata fermata a distanza di sette mesi dall'omicidio, avvenuto a Marconia di Pisticci lo scorso 7 gennaio: la vittima è Carlo Antonio Lopatriello. Contestata anche l'aggravante della crudeltà Leggi su repubblica

StraNotizie : Matera, 91enne fu ucciso a coltellate e colpi di bastone: arrestata la nipote di 26 anni - LaPresse_news : Matera, omicidio 91enne: arresta la nipote della vittima - rep_bari : Matera, 91enne fu ucciso a coltellate e colpi di bastone: arrestata la nipote di 26 anni [aggiornamento delle 11:54] - cronaca_news : Matera, 91enne fu ucciso a coltellate e colpi di bastone: arrestata la nipote di 26 anni - AgenziaOpinione : polizia di stato – Matera * OMICIDIO ANZIANO a Marconia il 7 Gennaio 2020: « accusata di avere ucciso il nonno 91en… -

Ultime Notizie dalla rete : Matera 91enne

L'omicidio è avvenuto nell'abitazione dell'anziano, a Marconia di Pisticci (Matera). Alla donna è contestata ... 26enne per l'omicidio dell'anziano 91enne. La Polizia - che in questi mesi ...Milano, 13 lug. (LaPresse) - Avrebbe ucciso il nonno di 91 anni, una ragazza di 26 arrestata dalla polizia di Stato a Matera. L'omicidio è avvenuto il 7 gennaio scorso. L'anziano è stato ammazzato in ...