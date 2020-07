Mara Venier furia su Instagram: “Perchè non ti fai i ca**i tuoi”? (Di lunedì 13 luglio 2020) Mara Venier è stata vittima di un botta e risposta con un utente sui social. La presentatrice ha perso la pazienza e ha rimproverato l’utente. Mara Venier e il video del marito Conosciamo tutti la vicenda che ha riguardato le scorse settimane Mara Venier. La conduttrice è al momento alle prese con le cure a … L'articolo Mara Venier furia su Instagram: “Perchè non ti fai i ca**i tuoi”? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Alessan09248940 : @TvTalk_Rai Dalla torre butto Mara venier - tudifrudi : Il marito di Mara Venier per me ha il nickname più bello di tutto internet ossia @provo2000 - youfockingloser : mandatemi le reaction pics di mara venier, bonolis e gerry scotti please - FEARLESSTWL : @scrivodizain mi sposo mara venier - infoitcultura : Temptation Island: Mara Venier sfotte Pietro delle Piane: “Aripijate” -