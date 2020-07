Manifest 2 spoiler venerdì 17 luglio 2020: Zeke messo alla prova (Di lunedì 13 luglio 2020) Le anticipazioni di Manifest 2 della puntata in onda su Canale 5 venerdì 17 luglio 2020 a partire dalle ore 21.20 circa svelano che Zeke verrà messo alla prova e non sarà affatto semplice gestire la situazione, dopo che un retroscena sul suo passato verrà a galla. La seguita serie Tv, già trasmessa in Italia su Premium Stories, sta ottenendo ottimi ascolti grazie agli episodi carichi di tensione e mistero. Negli episodi precedenti di Manifest 2, i passeggeri del volo 828 sono ancora alle prese con le assurde conseguenze della tempesta che ha cambiato per sempre le loro vite. Non sono invecchiati di diversi anni e sono atterrati in una sorta di gap temporale, trovando tutto cambiato. Chi e cosa ha ... Leggi su kontrokultura

waspvandems : Avendo già visto la seconda stagione, posso solo dire, senza fare spoiler, che entrambe le mie ship sono destinate… - Jess7510_ : ?SPOILER? credo So come andrà a finire tra quei due, mi sono fatta autospoiler mesi fa, inizialmente ci rimasi d… - lontanissimo_ : RT @Raffipaffy: #Manifest NON FATE SPOILER NON FATE SPOILER CHE QUA NON TUTTI L HANNO VISTA GRAZIE - _beaphoenix_ : RT @Sery080218: E basta spoiler che palle!! #manifest - Arineedyourlove : RT @Raffipaffy: #Manifest NON FATE SPOILER NON FATE SPOILER CHE QUA NON TUTTI L HANNO VISTA GRAZIE -

Ultime Notizie dalla rete : Manifest spoiler Manifest 2 spoiler venerdì 17 luglio 2020: Zeke messo alla prova Kontrokultura