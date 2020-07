Lazio, dubbio Luiz Felipe per Inzaghi: le sue condizioni (Di lunedì 13 luglio 2020) La Lazio ha ripreso ad allenardi in vista della prossima partita: Inzaghi spera nel recupero di Luiz Felipe Seduta di scarico nel centro sportivo di Formello. Simone Inzaghi divide la rosa in due gruppi: esercizi personalizzati per i giocatori che hanno affrontato ieri il Sassuolo, allenamento normale per chi è rimasto a riposo o è subentrato dalla panchina. Da valutare Luiz Felipe, alle prese con i postumi di un problema alla coscia. Ancora out Marusic, volato a Barcellona per risolvere un problema all’adduttore che lo tormenta da settimane. Sotto controllo le situazioni di Cataldi, Leiva e Milinkovic-Savic, non ancora al top della forma. In vista della partita con l’Udinese, in programma ... Leggi su calcionews24

Seduta di scarico nel centro sportivo di Formello. Simone Inzaghi divide la rosa in due gruppi: esercizi personalizzati per i giocatori che hanno affrontato ieri il Sassuolo, allenamento normale per ...

