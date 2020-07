Juve Stabia, pari amaro: a Frosinone finisce 2-2 (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutopari e amarezza per la Juve Stabia che torna a casa con un solo punto dal Benito Stirpe di Frosinone. Le vespe erano riuscite a passare in vantaggio con Mallamo dopo 4 minuti in seguito a una bellissima azione personale di Bifulco. Cinque minuti più tardi era stato Brighenti a rimettere le cose in sesto per i ciociari. Lo stesso Brighenti aveva agevolato a inizio ripresa il compito alla squadra di Caserta deviando in maniera fortuita nella sua porta una punizione dalla trequarti di Calò. La Juve Stabia, che nel primo tempo si era vista annullare anche un gol regolare a Forte, viene penalizzata nuovamente nel finale quando l’arbitro concede un calcio di rigore ai padroni di casa per atterramento dubbio di Tonucci su Ardemagni. ... Leggi su anteprima24

