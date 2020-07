John Travolta, il toccante addio all’amata moglie Kelly: “Una combattente” (Di lunedì 13 luglio 2020) John Travolta, attraverso il suo profilo Instagram, ha dato l’addio alla sua amata moglie Kelly Preston, deceduta a causa di un tumore. John Travolta e Kelly Preston (fonte gettyimages)La notizia della morte di Kelly Preston, moglie di John Travolta sta facendo il giro del mondo. La donna dopo due anni di battaglia contro un tumore non è riuscita a vincere la battaglia più importante. L’attore statunitense ha deciso di comunicare la sua dolorosa perdita su Instagram, annunciando di volersi allontanare un pò dalle scene per prendersi cura di sé e della sua famiglia, soprattutto dei suoi bambini. Una tragedia che ha colpito nel ... Leggi su chenews

