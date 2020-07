Iran, il triste epilogo di un matrimonio con invitati positivi al Covid (Di lunedì 13 luglio 2020) Iran, matrimonio finisce in tragedia: decine di invitati sono risultati positivi al Covid-19, ma la notizia più triste riguarda proprio i genitori di entrambi gli sposi. A Urmia, nell’Iran Occidentale, un matrimonio si trasforma in vera e propria tragedia. Come riporta Today, a distanza di pochi giorni dalle nozze, i genitori di entrambi gli sposi … L'articolo Iran, il triste epilogo di un matrimonio con invitati positivi al Covid proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

DottAngeloC : @ItalObserver E' pazzesco e triste. In Iran come stanno le cose? - carlo_centemeri : Covid, in Iran 200 morti in 24 ore L'Iran fa segnare un nuovo triste record dall'inizio dell'emergenza coronavirus… - Renato65497671 : E’ triste, ma giorno dopo giorno la tristezza si sta convincendo che solo una azione forte brutta decisa può ferma… -

Ultime Notizie dalla rete : Iran triste Iran, il triste epilogo di un matrimonio con invitati positivi al Covid Inews24 Covid, in Iran 200 morti in 24 ore

L'Iran fa segnare un nuovo triste record dall'inizio dell'emergenza coronavirus con 200 morti registrati nelle ultime 24 ore. Mai nella Repubblica islamica si erano contati tanti decessi legati al Cov ...

L'Iran fa segnare un nuovo triste record dall'inizio dell'emergenza coronavirus con 200 morti registrati nelle ultime 24 ore. Mai nella Repubblica islamica si erano contati tanti decessi legati al Cov ...