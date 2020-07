Inter-Torino 3-1: Conte aggancia la Lazio al secondo posto (Di lunedì 13 luglio 2020) Conte ritrova il sorriso. Serviva una vittoria per far tornare il sereno in casa Inter e allontanare le voci sul futuro del tecnico. Il 3-1 in rimonta con il Torino a San Siro vale oro, perché ... Leggi su corrieredellosport

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ??? L'intervista esclusiva a Nicolò Barella ?? I migliori gol segnati contro il Torino ?? Tut… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Inter Milan 0-1* Torino *(Belotti 17‘) #SSFootball - Gazzetta_it : #Lautaro, occasione d'oro: con lui l' #Inter insegue il secondo posto e... 10 milioni - TuttoMercatoWeb : Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter risale al secondo posto, l'Atalanta è quarta. Torino fermo a 34 punti - LLPI4_ : RT @fcin1908it: L'Inter torna alla vittoria: Torino rimontato e battuto 3-1, segnano Young, Godin e Lautaro. Nerazzurri secondi in classifi… -