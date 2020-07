Incidente in autostrada, lunghe code tra Firenze Nord e Scandicci (Di lunedì 13 luglio 2020) Paura per l'Incidente che ha coinvolto un camion e un'auto. E' accaduto sul tratto fiorentino dell'autostrada del sole, tra i caselli di Impruneta e Scandicci in direzione Roma. A scontrarsi sono ... Leggi su lanazione

qn_lanazione : Incidente e diversi chilometri di coda nel tratto di #Firenze dell'autostrada - tgk_world : La polizia sta attualmente indagando sulle circostanze esatte dell'incidente Secondo l'articolo, alle 3:40 KST di… - IntoItaly : Jay e June degli iKON oggi sono rimasti coinvolti in un incidente d'auto! La macchina su cui i due viaggiavano ha s… - muoversintoscan : ? A #Firenze, segnalato incidente in via di Novoli in direzione autostrada. Sono possibili disagi #viabiliFI - sulsitodisimone : RT @primocanale: Guasto al semaforo nell'autostrada a Chiavari, rischio incidente in galleria -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente autostrada Incidente in autostrada, lunghe code tra Firenze Nord e Scandicci LA NAZIONE Incidente in autostrada, lunghe code tra Firenze Nord e Scandicci

Firenze, 13 luglio 2020 - Paura per l'incidente che ha coinvolto un camion e un'auto. E' accaduto sul tratto fiorentino dell'autostrada del sole, tra i caselli di Impruneta e Scandicci in direzione ...

Astorre (Pd) invita il governo a "scegliere con la testa, e non con la pancia"

"Io chiedo solo che sulla revoca delle concessioni ad Autostrade, così come sul Mes ... del governo sui temi più importanti aumenta in modo pericoloso il rischio di incidenti e di imboscate". Si ...

Firenze, 13 luglio 2020 - Paura per l'incidente che ha coinvolto un camion e un'auto. E' accaduto sul tratto fiorentino dell'autostrada del sole, tra i caselli di Impruneta e Scandicci in direzione ..."Io chiedo solo che sulla revoca delle concessioni ad Autostrade, così come sul Mes ... del governo sui temi più importanti aumenta in modo pericoloso il rischio di incidenti e di imboscate". Si ...