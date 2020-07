Il tweet di Osimhen scatena i tifosi del Napoli, De Laurentiis: “Novità nei prossimi giorni” (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “10 giorni di ultimatum” con tanto di faccina che se la ride. Così Victor Osimhen, sul proprio profilo Twitter, commenta chi parla di ultimatum da parte del Napoli. L’attaccante nigeriano classe 1998, è tra gli obiettivi di Cristiano Giuntoli da diverse settimane. Veloce e concreto, potrebbe essere il nome giusto per l’attacco degli azzurri. “Osimhen? Chi lo sa se sarà in ritiro a Castel di Sangro. Vediamo nei prossimi giorni. Di sicuro ci sarà Gattuso con cui l’avventura continua ca va sans dir”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro precampionato azzurro in Abruzzo. ... Leggi su anteprima24

