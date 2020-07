Foggia: auto contro muro, un morto (Di lunedì 13 luglio 2020) Strada provinciale 90, alle porte di Foggia. Per cause da dettagliare la Fiat Stilo condotta da un uomo sulla cinquantina si è schiantata contro il muro di un’abitazione privata. L’uomo è morto sul colpo. Rilievi e indagine della polizia stradale per il sinistro avvenuto intorno alle 14. L'articolo Foggia: auto contro muro, un morto proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

NoiNotizie : #Foggia: auto contro muro, un morto. Incidente nel primo pomeriggio - LaGazzettaWeb : Foggia, auto fuori strada sulla statale 90: muore automobilista - TeleAppula : Incidente sulla ss16 per un auto che invade corsia opposta #teleAppula #Notizie #Puglia #Basilicata #Bari #Bat… - LaGazzettaWeb : Foggia, carambola tra auto sulla SS 16, cinque feriti - NoiNotizie : #Foggia: due incidenti. Scontro frontale sulla statale, cinque feriti. Nell'altro sinistro un'auto finisce fuori strada, ribaltata -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia auto Foggia, auto fuori strada sulla statale 90: muore automobilista La Gazzetta del Mezzogiorno Foggia, auto fuori strada sulla statale 90: muore automobilista

Tragedia, oggi pomeriggio sulla Statale 90, nel tratto che collega Foggia ad Orsara. Un'auto, una Fiat «Stilo», per cause ancora poco chiare, è uscita di strada, schiantandosi prima contro un muro di ...

Investito da auto di grossa cilindrata: molto grave 72enne foggiano

(isnews) Si trova in condizioni definite molti gravi dagli operatori sanitari del’ospedale di Termoli, un anziano 72enne della provincia di Foggia che ieri sera è stato investito in via Corsica da ...

Tragedia, oggi pomeriggio sulla Statale 90, nel tratto che collega Foggia ad Orsara. Un'auto, una Fiat «Stilo», per cause ancora poco chiare, è uscita di strada, schiantandosi prima contro un muro di ...(isnews) Si trova in condizioni definite molti gravi dagli operatori sanitari del’ospedale di Termoli, un anziano 72enne della provincia di Foggia che ieri sera è stato investito in via Corsica da ...