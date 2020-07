Elezioni Polonia: exit poll, Duda in vantaggio con il 50,6% dei voti (Di lunedì 13 luglio 2020) L'Ipsos, istituto che ha elaborato gli exit poll, avverte che sulla base di questi dati non si può indicare il vincitore, poiché l'errore statistico è di circa due punti. L'affluenza ai seggi è stata del 68,9% Leggi su firenzepost

Elezioni Polonia : Duda in leggero vantaggio ma dichiara già vittoria Secondo i primi exit poll, il presidente della Polonia Andrej Duda è in leggero vantaggio rispetto al suo opponente Rafal Trzaskowski, il sindaco di Varsavia del partito Civico di centrodestra. Duda , però, durante un raduno, ha ...

Secondo i primi exit poll, il presidente della Andrej è in rispetto al suo opponente Rafal Trzaskowski, il sindaco di Varsavia del partito Civico di centrodestra. , però, durante un raduno, ha ... Elezioni presidenziali in Polonia - per gli exit poll è testa a testa tra sovranisti ed europeisti Secondo gli exit poll , il presidente sovranista è avanti con il 50,4% di voti rispetto al sindaco di Varsavia, moderato e filoeuropeo (49,6%). I risultati all’alba. Affluenza mai vista: 70 per cento

Secondo gli , il presidente sovranista è avanti con il 50,4% di voti rispetto al sindaco di Varsavia, moderato e filoeuropeo (49,6%). I risultati all’alba. Affluenza mai vista: 70 per cento Elezioni Polonia - testa a testa tra il presidente uscente Duda e l’europeista Trzaskowski Un testa a testa che proseguirà probabilmente tutta la notte: sarà un pugno di voti a decidere l’esito delle Elezioni presidenziali polacche. I primi exit poll sul ballottaggio che ha chiamato al voto 30 milioni di elettori ...

you_trend : ?? #BREAKING ???? #Polonia, ballottaggio delle elezioni presidenziali - exit poll Ipsos Andrzej #Duda (Diritto e Gius… - Corriere : Elezioni presidenziali in Polonia, è testa a testa tra sovranisti ed europeisti - GrimoldiPaolo : Elezioni #Polonia: condivido le preoccupazioni del presidente #Duda per interferenze tedesche pro candidato di sini… - alfios_potamos : RT @MaxFerrari: #POLONIA. Prima di commentare il risultato, diciamo una cosa alla sinistra italiana che parla di 'dittatura polacca'. I pol… - FirenzePost : Elezioni Polonia: exit poll, Duda in vantaggio con il 50,6% dei voti -