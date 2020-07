E’ morta la figlia di Nelson Mandela (Di lunedì 13 luglio 2020) E’ morta Zindzi Mandela, figlia di Nelson, all’età di 59 anni. Non si conoscono le cause del decesso. JOHANNESBURG (SUD AFRICA) – E’ morta Zindzi Mandela, figlia di Nelson, all’età di 59 anni. La notizia del decesso è stata data dall’Associated Press che riprende l’annuncio della televisione di Stato del Sud Africa. Non sono state comunicate le cause della scomparsa con i media locali che hanno precisato come la donna era ricoverata in un ospedale di Johannesburg. Il decesso ha colpito l’intero Paese che nelle prossime settimane omaggerà una delle donne più conosciute in tutto il mondo. Zindzi Mandela morta La morte della ... Leggi su newsmondo

