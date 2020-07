Domanda trattenimento in servizio, quando è necessario presentarla? (Di lunedì 13 luglio 2020) Le pubbliche amministrazioni sono obbligate a collocare in pensione d’ufficio i dipendenti che al compimento dei 65 anni hanno raggiunto il diritto alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Inoltre il collocamento a riposo d’ufficio scatta al compimento dei 67 anni. Se il dipendente, però, al compimento dei 67 anni non ha raggiunto i 20 anni di contributi necessari per accedere alla pensione di vecchiaia può presentare Domanda di trattenimento in servizio, a patto che, entro il compimento dei 71 anni continuando a lavorare, raggiunga i 20 anni necessari per poter accedere alla pensione di vecchiaia. trattenimento in servizio L’istituto del trattenimento in servizio è ... Leggi su notizieora

