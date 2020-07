Crotone – Pordenone – Probabili formazioni – Pronostico – dove vederla in tv e streaming (Di lunedì 13 luglio 2020) Crotone – Pordenone è una delle gare che verranno disputate questa sera, e valida per la 34° giornata del campionato di Serie B. La partita verrà disputata allo Scida di Crotone, ed il match è valido per la seconda posizione. I calabresi sono dietro al Benevento ed hanno 3 punti di vantaggio sui neroverdi a 4 giornate dal termine, una vittoria vorrebbe dire essere con un piede in Serie A. Entrambi i club arrivano da una vittoria, il Crotone ha battuto per 3-1 il Cittadella, mentre il Pordenone ha vinto per 1-0 contro il Pisa. Vittorie che hanno alzato il morale delle due squadre, pronte a darsi battaglia per l’assalto alla promozione diretta nella massima serie. Crotone – Pordenone: Probabili ... Leggi su giornal

