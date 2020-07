Capello, Del Neri e Ranieri fanno gli auguri al Benevento (VIDEO) (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Ironici, sentiti, a tratti incomprensibili. Sono gli auguri di tre tecnici di serie A al Benevento calcio per la recente e meritata promozione in massima serie della strega. Il volto e la voce, sono di Gianfranco Butinar, un vero fuoriclasse dell’imitazione calcistica che, soprattutto durante la quarantena, ha tenuto compagnia a tutti gli italiani con dirette social condivisi nei gruppi WhatsApp, con protagonista Gianfranco Butinar, capace di imitare alla perfezione tanti personaggi e commentatori dello sport, anche dei gloriosi tempi di “Tutto il calcio, minuto per minuto”. L’attore è imitatore romano ha voluto dedicare, imitando tre allenatori italiani, un momento celebrativo al Benevento calcio, dando per bocca di Claudio Ranieri, Luigi ... Leggi su anteprima24

Fabio Capello è scettico sull’approdo di Ralf Rangnick al Milan ... quale Elliott Management Corporation e Ivan Gazidis hanno deciso di affidare il rilancio del Milan. Un manager tedesco che ha fatto ...

Capello: "Juve fortunata in Serie A. In Champions avvantaggiata dall'inattività del Lione"

Il ritorno della Serie A Nell’intervista a Radio Anch'Io lo sport Capello ha parlato anche del livello del nostro campionato che, al netto del caldo, è molto buono ed è allenante per tutte le squadre ...

