Calcio: Uefa sul Tas "riscontrata insufficienza prove" (Di lunedì 13 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 13 LUG - L'Uefa prende atto della decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport, Tas, di ridurre la sanzione imposta al Manchester City dall'Organo Uefa di Controllo Finanziario dei Club,... Leggi su corrieredellosport

SStanizzi : Ennesima buffonata #UEFA sulla vicenda del #ManchesterCity. Che bello che è, il calcio. #ManCity - Passion1897 : Il #TAS ha annullato la squalifica in Europa comminata al #City, che dunque potrà partecipare alla prossima… - Liuis46 : @TuttoMercatoWeb @ChampionsLeague siete vergognosi!! @UEFA @UEFAcom VERGOGNA!!!siete la rovina del calcio! - SilviaPrato1 : RT @1897_frank: L' hanno fatto fuori come noi nel 2006, coincidenza? Io non credo, lui si voleva cambiare il calcio, #UEFA #ManCity https:/… - fanpage : Il Tar ribalta la sentenza, il #ManchesterCity giocherà la Champions, squalifica annullata #UEFA #ManCity -

La Liga esprime disappunto per la decisione del Tas che ha riammesso il Manchester City alle coppe europee, annullando la sospensione di due anni sancita dall'organo Uefa di controllo finanziario ...

La Liga esprime disappunto per la decisione del Tas che ha riammesso il Manchester City alle coppe europee, annullando la sospensione di due anni sancita dall'organo Uefa di controllo finanziario ...