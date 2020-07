Autostrade, Covid e migranti: ora il Governo non può sbagliare (Di lunedì 13 luglio 2020) I problemi sono così seri e gravi che le forzature partitiche sono controproducenti. Ciò vale sia per la questione delle concessioni autostradali, sia per la dichiarazione sullo stato d’ emergenza, sia per la questione degli immigrati contagiati dal virus. Nel passato i Benetton hanno avuto un trattamento eccessivamente di favore prima da parte del Pd, poi anche dal centro-destra. Questo trattamento di favore si è esteso agli altri concessionari. I poteri di controllo del ministero dei Trasporti sono stati pressoché azzerati.I concessionari hanno fatto quello che hanno voluto con le tariffe, con gli investimenti, perfino con le manutenzioni. I loro profitti sono stati nettamente superiori a quelli medi delle industrie manifatturiere. Se con tutti questi privilegi crollo un ponte del quale un concessionario ha la totale disponibilità e la ... Leggi su huffingtonpost

Positive le principali Borse europee coi future di Wall Street in rialzo in attesa delle trimestrali delle grandi banche Usa e nonostante i numeri dei contagi da coronavirus ... Atlantia non uscirà da ...

