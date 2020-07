Anziani truffati e derubati, tre arresti a Mantova (Di lunedì 13 luglio 2020) Sgominata dai carabinieri la banda di finti medici che truffava gli Anziani nel Mantovano. Sono finite in manette due donne rom ed un uomo. Ritornano le truffe agli Anziani, questa volta ai tempi del Coronavirus, potremmo dire, perché i malfattori sfruttavano l’onda emotiva della pandemia, aggirandosi nei pressi delle abitazioni di alcuni Anziani per spacciarsi … L'articolo Anziani truffati e derubati, tre arresti a Mantova proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

__barbarella__ : @Diane_NguyenBJ @SarettaMandis86 @DarioBallini è come dire che gli anziani non sono ad un maggiore rischio truffe q… - monicascapin77 : RT @oggitreviso: Anziani truffati nel parcheggio dell'ospedale di Castelfranco - oggitreviso : Anziani truffati nel parcheggio dell'ospedale di Castelfranco - MASSIMO46667967 : @redazioneiene MADDAI POVERI TRUFFATI. PENSA CHE TRUFFA A CERTI ANZIANI CHE CONTINUA ANCORA PURE DA MORTI E NON CI AIUTA NESSUNO MERDE. -

Ultime Notizie dalla rete : Anziani truffati Tre anziani truffati in casa da falsi agenti L'Arena Anziani truffati e derubati, tre arresti a Mantova

Sgominata dai carabinieri la banda di finti medici che truffava gli anziani nel mantovano. Sono finite in manette due donne rom ed un uomo. Ritornano le truffe agli anziani, questa volta ai tempi del ...

Truffati nel parcheggio dell'ospedale di Castelfranco

CASTELFRANCO - Un'altra truffa ai danni di anziani: e' successo oggi, nel parcheggio dell'ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto. La tecnica della truffa, studiata nei minimi dettagli, è adatta a ...

Sgominata dai carabinieri la banda di finti medici che truffava gli anziani nel mantovano. Sono finite in manette due donne rom ed un uomo. Ritornano le truffe agli anziani, questa volta ai tempi del ...CASTELFRANCO - Un'altra truffa ai danni di anziani: e' successo oggi, nel parcheggio dell'ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto. La tecnica della truffa, studiata nei minimi dettagli, è adatta a ...