Amici: Valentin e Francesca escono allo scoperto (Di lunedì 13 luglio 2020) È proprio amore vero quello tra Francesca Tocca e Valentin Dumitru, tanto che ora escono allo scoperto, vivendo il loro amore alla luce del sole. Condividendolo anche con i loro fan. La vita di Francesca Tocca e di Valentin Alexandru Dumitru è diventata un vero passo a due. La ballerina professionista e l’ex allievo di Amici 19 di Maria De Filippi, che durante il programma si sono innamorati eArticolo completo: Amici: Valentin e Francesca escono allo scoperto dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

gossipblogit : Francesca Tocca e Valentin Dumitru: la dedica del ballerino di Amici su Instagram - zazoomnews : Amici: Valentin e Francesca Tocca escono allo scoperto la dedica del ballerino - #Amici: #Valentin #Francesca… - IsaeChia : ‘#Amici19’, #ValentinDumitru e #FrancescaTocca non si nascondono più: la dolce dedica del ballerino - SaCe86 : ‘Amici 19’, Valentin Dumitru e Francesca Tocca non si nascondono più: la dolce dedica del ballerino - zazoomblog : Valentin Dumitru e Francesca Tocca dopo Amici non si nascondono più: sono una coppia (VIDEO) - #Valentin #Dumitru… -