Aishwarya Rai positiva al coronavirus, la diva di Bollywood contagiata insieme alla figlia di 8 anni (Di lunedì 13 luglio 2020) Aishwarya Rai, star di Bollywood, e sua figlia di 8 anni sono risultate positive al test per il coronavirus. Le due sono solo gli ultimi membri della famosa famiglia Bachchan ad aver contratto il virus.Domenica, il marito, ex divo di Bollywood Abhishek Bachchan, e il suocero Amitabh Bachchan, avevano confermato di essere stati sottoposti a tampone, risultato poi positivo, e ricoverati presso un ospedale in India. “Aishwarya e Aaradhya hanno il COVID-19”, aveva annunciato Abhishek via social. “Saranno in auto isolamento dentro casa. "Il resto della famiglia, compresa mia madre, è risultato negativo. Grazie a tutti per i vostri pensieri e preghiere."https://twitter.com/juniorbachchan/status/1282300481855840256Amitabh Bachchan, 77 ... Leggi su optimagazine

