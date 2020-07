Traffico Roma del 12-07-2020 ore 13:30 (Di domenica 12 luglio 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Traffico regolare su entrambe le carreggiate della raccordo anulare il suo tutte le consolari possibili rallentamenti per incidenti in viale di Porta Ardeatina all’incrocio con via Cristoforo Colombo trafficata poi la litoranea con rallentamenti tra il II ed il settimo cancello nelle due carreggiate questa sera live Circo Massimo le prove del primo spettacolo della stagione estiva del teatro dell’ opera di Roma dalle 20 sarà chiusa via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via dell’Ara massima di Ercole Per lo stesso motivo saranno 8 le linee di bus a cambiare percorso per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della c e della polizia locale di ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 12-07-2020 ore 09:30 RomaDailyNews Linate riapre lunedì 13, ma senza voli

L’aeroporto di Milano Linate riapre lunedì 13 luglio, ma lo specchietto degli operativi dello scalo lombardo per due giorni è vuoto e almeno fino a fine mese non si rischierà certo il sovraffollamento ...

Terni, velostazioni e piste ciclabili a settembie andare in bici sarà più semplice

Terni “pedala” velocemente verso il traguardo di una mobilità dolce. I cantieri per la realizzazione delle quattro velostazioni sono stati aperti e a settembre la città cambierà volto. “Per allora – s ...

